РКК направил три миллиарда рублей на помощь людям в 2025 году
28.01.2026
РКК направил три миллиарда рублей на помощь людям в 2025 году
Порядка 3 миллиардов рублей направил Российский Красный Крест на помощь и поддержку людей в 2025 году, рассказал в интервью РИА Новости председатель организации
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Порядка 3 миллиардов рублей направил Российский Красный Крест на помощь и поддержку людей в 2025 году, рассказал в интервью РИА Новости председатель организации Павел Савчук.
"За прошлый год, за 2025 год, общий объем средств, которые мы направили на помощь и поддержку людей, на наши направления деятельности, составляет порядка 3 миллиардов рублей. Кажется, сумма очень большая. И, наверное, среди общественных организаций гуманитарной направленности мы имеем такие самые широкие возможности", - сказал он.
Савчук отметил, что общий объем государственной поддержки, который РКК
получил в прошлом году, составил 26% от бюджета организации.
"То есть мы понимаем, что основная часть нашей работы строится именно на поддержке от населения, от юридических и физических лиц, наших партнеров, которые позволяют нам реализовать те или иные программы. И параллельно с тем, чтобы непосредственно оказывать помощь, мы должны проводить огромную работу, и мы ее проводим по привлечению ресурсов", - добавил он.