Президент Сирии приехал в Кремль на переговоры с Путиным
28.01.2026
Президент Сирии приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:29:00+03:00
2026-01-28T16:29:00+03:00
2026-01-28T16:30:00+03:00
