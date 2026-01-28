Рейтинг@Mail.ru
16:29 28.01.2026 (обновлено: 16:30 28.01.2026)
Президент Сирии приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Стороны намерены обсудить вопросы российско-сирийского взаимодействия и обменяться мнениями о ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры также затронут темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Предыдущий визит сирийского лидера в Москву состоялся чуть больше трех месяцев назад, 15 октября 2025 года в Кремле он встречался с Путиным. Это был первый визит аш-Шараа в Россию и первый очный контакт сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января 2025 года был объявлен президентом переходного периода.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Белоусов примет участие в переговорах Путина и аш-Шараа
В миреСирияРоссияБлижний ВостокВладимир ПутинАхмед аш-ШарааДмитрий Песков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
