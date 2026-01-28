В Кремле оценили начало обсуждения сложных тем по урегулированию на Украине

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле считают прогрессом сам факт начала обсуждения сложных тем, связанных с урегулированием на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом тот факт, что на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием - это можно в целом уже считать прогрессом, начало такого диалога", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в переговорном процессе, с точки зрения Кремля.
В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье.