Стало известно, сколько G7 выделила Киеву из доходов от активов России
В прошлом году страны G7 выдали Киеву кредит на 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от российских активов, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2026
Стало известно, сколько G7 выделила Киеву из доходов от активов России
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В прошлом году страны G7 выдали Киеву кредит на 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от российских активов, следует из расчетов РИА Новости.
Эта сумма составляет более 70% от иностранного финансирования украинского бюджета.
Так, в 2024 году "Большая семерка" одобрила Киеву заем примерно на 50 миллиардов долларов. В том же году США
передали ей миллиард, и с тех пор о поступлениях от них не сообщалось.
Крупнейшим донором стал Евросоюз — 21,1 миллиарда долларов. Оставшаяся часть суммы приходится на Канаду
, Великобританию и Японию. В итоге к концу 2025-го Украине
перевели по этой схеме 38,9 миллиарда долларов.
Кроме того, Киев получил дополнительные 12,1 миллиарда долларов от ЕС, 454 миллионов — от Японии, 912 миллионов — от МВФ, 733 миллиона — от Всемирного банка. Всего же они предоставили 52,1 миллиарда долларов, из которых 73% пришлись на G7.
После начала спецоперации Евросоюз и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов
. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
— одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждалось, что Украина
вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Однако Евросовет
поручил ЕК продолжить работу над репарационным займом за счет российских активов.
Москва приняла ответные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.