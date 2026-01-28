Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько G7 выделила Киеву из доходов от активов России - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:01 28.01.2026 (обновлено: 13:48 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/kredit-2070686607.html
Стало известно, сколько G7 выделила Киеву из доходов от активов России
Стало известно, сколько G7 выделила Киеву из доходов от активов России - РИА Новости, 28.01.2026
Стало известно, сколько G7 выделила Киеву из доходов от активов России
В прошлом году страны G7 выдали Киеву кредит на 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от российских активов, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T07:01:00+03:00
2026-01-28T13:48:00+03:00
россия
украина
япония
сергей лавров
евросоюз
мвф
всемирный банк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
https://ria.ru/20260121/aktivy-2069219679.html
https://ria.ru/20251219/es-2063219705.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063199202.html
россия
украина
япония
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, япония, сергей лавров, евросоюз, мвф, всемирный банк, в мире, владимир путин, euroclear, киев, g7
Россия, Украина, Япония, Сергей Лавров, Евросоюз, МВФ, Всемирный банк, В мире, Владимир Путин, Euroclear, Киев, G7
Стало известно, сколько G7 выделила Киеву из доходов от активов России

G7 выдала Украине кредитов почти на $40 млрд за счет доходов от активов РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В прошлом году страны G7 выдали Киеву кредит на 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от российских активов, следует из расчетов РИА Новости.
Эта сумма составляет более 70% от иностранного финансирования украинского бюджета.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Шохин объяснил, почему ЕС не решается конфисковать российские активы
21 января, 08:45
Так, в 2024 году "Большая семерка" одобрила Киеву заем примерно на 50 миллиардов долларов. В том же году США передали ей миллиард, и с тех пор о поступлениях от них не сообщалось.
Крупнейшим донором стал Евросоюз — 21,1 миллиарда долларов. Оставшаяся часть суммы приходится на Канаду, Великобританию и Японию. В итоге к концу 2025-го Украине перевели по этой схеме 38,9 миллиарда долларов.
Кроме того, Киев получил дополнительные 12,1 миллиарда долларов от ЕС, 454 миллионов — от Японии, 912 миллионов — от МВФ, 733 миллиона — от Всемирного банка. Всего же они предоставили 52,1 миллиарда долларов, из которых 73% пришлись на G7.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Глава ЕК рассказала, в каком случае российские активы разморозят
19 декабря 2025, 13:25

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Однако Евросовет поручил ЕК продолжить работу над репарационным займом за счет российских активов.
Москва приняла ответные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин объяснил опасность выдачи кредита Киеву под активы России для ЕС
19 декабря 2025, 12:53
 
РоссияУкраинаЯпонияСергей ЛавровЕвросоюзМВФВсемирный банкВ миреВладимир ПутинEuroclearКиевG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала