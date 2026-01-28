Стало известно, сколько G7 выделила Киеву из доходов от активов России

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В прошлом году страны G7 выдали Киеву кредит на 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от российских активов, следует из расчетов РИА Новости.

Эта сумма составляет более 70% от иностранного финансирования украинского бюджета.

Так, в 2024 году "Большая семерка" одобрила Киеву заем примерно на 50 миллиардов долларов. В том же году США передали ей миллиард, и с тех пор о поступлениях от них не сообщалось.

Крупнейшим донором стал Евросоюз — 21,1 миллиарда долларов. Оставшаяся часть суммы приходится на Канаду , Великобританию и Японию. В итоге к концу 2025-го Украине перевели по этой схеме 38,9 миллиарда долларов.

Кроме того, Киев получил дополнительные 12,1 миллиарда долларов от ЕС, 454 миллионов — от Японии, 912 миллионов — от МВФ, 733 миллиона — от Всемирного банка. Всего же они предоставили 52,1 миллиарда долларов, из которых 73% пришлись на G7.

Ситуация с активами

половину российских валютных резервов . Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской После начала спецоперации Евросоюз и страны "Большой семерки" заблокировали примерно. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Однако Евросовет поручил ЕК продолжить работу над репарационным займом за счет российских активов.