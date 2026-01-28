Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске задержали туристку с чучелом крокодила - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/krasnojarsk-2070775689.html
В Красноярске задержали туристку с чучелом крокодила
В Красноярске задержали туристку с чучелом крокодила - РИА Новости, 28.01.2026
В Красноярске задержали туристку с чучелом крокодила
Красноярские таможенники изъяли у туристки незадекларированное чучело сиамского крокодила, купленное в качестве сувенира во Вьетнаме, сообщила Федеральная... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:45:00+03:00
2026-01-28T14:45:00+03:00
россия
вьетнам
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070774511_0:272:2730:1808_1920x0_80_0_0_42ca9a7a9fec168335841004fa6d7ee0.jpg
https://ria.ru/20260114/enot-2067898759.html
россия
вьетнам
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070774511_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a692066047caef33951e720386df1602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, красноярск
Россия, Вьетнам, Красноярск
В Красноярске задержали туристку с чучелом крокодила

В Красноярске таможенники изъяли у туристки чучело сиамского крокодила

© Фото : Федеральная таможенная службаЧучело сиамского крокодила, изъятое таможенниками в Красноярске
Чучело сиамского крокодила, изъятое таможенниками в Красноярске - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Федеральная таможенная служба
Чучело сиамского крокодила, изъятое таможенниками в Красноярске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Красноярские таможенники изъяли у туристки незадекларированное чучело сиамского крокодила, купленное в качестве сувенира во Вьетнаме, сообщила Федеральная таможенная служба.
"Чучело сиамского крокодила обнаружили красноярские таможенники у россиянки, прибывшей рейсом Нячанг-Красноярск. Рептилию весом 1,6 килограмма и длиной 105 сантиметров выявили во время таможенного контроля багажа пассажирки. Женщина пояснила, что приобрела товар в качестве сувенира, о необходимости декларирования и представления разрешительных документов не знала", - говорится в сообщении.
По данным таможни, проведенная экспертиза подтвердила, что чучело сиамского крокодила подпадает под действие Конвенции СИТЕС. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях о недекларировании товаров (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ) и несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ). Женщине грозит штраф и конфискация чучела.
Енот в прибывшем из США контейнере с автомобилями на пункте таможенного оформления в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Белоруссии таможенники нашли живого енота в контейнере с автомобилями
14 января, 18:53
 
РоссияВьетнамКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала