В Красноярске задержали туристку с чучелом крокодила

"Чучело сиамского крокодила обнаружили красноярские таможенники у россиянки, прибывшей рейсом Нячанг-Красноярск. Рептилию весом 1,6 килограмма и длиной 105 сантиметров выявили во время таможенного контроля багажа пассажирки. Женщина пояснила, что приобрела товар в качестве сувенира, о необходимости декларирования и представления разрешительных документов не знала", - говорится в сообщении.