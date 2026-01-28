В Красноярске задержали туристку с чучелом крокодила

КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Красноярские таможенники изъяли у туристки незадекларированное чучело сиамского крокодила, купленное в качестве сувенира во Вьетнаме, сообщила Федеральная таможенная служба.
"Чучело сиамского крокодила обнаружили красноярские таможенники у россиянки, прибывшей рейсом Нячанг-Красноярск. Рептилию весом 1,6 килограмма и длиной 105 сантиметров выявили во время таможенного контроля багажа пассажирки. Женщина пояснила, что приобрела товар в качестве сувенира, о необходимости декларирования и представления разрешительных документов не знала", - говорится в сообщении.
По данным таможни, проведенная экспертиза подтвердила, что чучело сиамского крокодила подпадает под действие Конвенции СИТЕС. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях о недекларировании товаров (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ) и несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ). Женщине грозит штраф и конфискация чучела.