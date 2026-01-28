Назван город, в котором ограничат выступления уличных музыкантов

КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Уличным музыкантам в Краснодаре с 1 марта нужно будет соблюдать перерыв в выступлениях с 13.00 до 15.00 в связи с краевым законом, который предусматривает запрет на нарушение тишины и покоя граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"По информации управления культуры администрации муниципального образования города Краснодар , с 1 марта в Краснодаре уличным музыкантам нужно будет соблюдать перерыв в выступлениях с 13.00 до 15.00 в связи с краевым законом, который предусматривает запрет на нарушение тишины и покоя граждан", - сообщили агентству в пресс-службе администрации Краснодара.

Согласно ранее опубликованному постановлению городской администрации, желающий дать уличный концерт в Краснодаре должен подать заявление в городское управление культуры не менее чем за 20 рабочих дней до начала уличного выступления.

Кроме того, как следует из документа, он должен предоставить в городское управление культуры паспортные данные всех выступающих, дату, время начала и окончания выступления, название коллектива или творческий псевдоним (при наличии), жанр, планируемый репертуар и видеозапись с примером выступления (при наличии). В заявлении также должен быть указан адрес открытой площадки для уличного выступления в соответствии с утвержденным списком.

Число музыкантов не должно превышать шести. Запрещается ненормативная лексика, политическая агитация, призывы к экстремизму и порча городского имущества. При проведении уличного выступления не допускается занятие попрошайничеством или взимание обязательных платежей за выступления, говорится также в постановлении. При этом добровольно жертвовать деньги артистам не запрещено, отмечается в постановлении.