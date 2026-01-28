https://ria.ru/20260128/kostyukov-2070795518.html
Костюков примет участие в переговорах Путина и аш-Шараа
Костюков примет участие в переговорах Путина и аш-Шараа - РИА Новости, 28.01.2026
Костюков примет участие в переговорах Путина и аш-Шараа
Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:08:00+03:00
2026-01-28T16:08:00+03:00
2026-01-28T16:15:00+03:00
россия
абу-даби
сирия
москва
владимир путин
ахмед аш-шараа
игорь костюков (генштаб)
россия
абу-даби
сирия
москва
