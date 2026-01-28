Комитет Госдумы поддержал проекты по медосвидетельствованию мигрантов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья, являющийся соисполнителем, рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании в России системы медицинского освидетельствования иностранных граждан, об ответственности за уклонение от прохождения осмотра и подделку медицинских документов.

Как ранее рассказал РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов Госдума последовательно совершенствует миграционную политику, в частности, с целью защиты россиян. По его словам, новый пакет мер направлен на усиление миграционного контроля и защиту здоровья граждан РФ

Авторами законопроектов выступили депутаты Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным

Инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда для всех иностранных граждан, приехавших в нашу страну на срок более 90 дней, введение обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость направлять их в МВД России.

При этом в случае выявления инфекционного заболевания у иностранного гражданина предлагается установить обязанность медицинских организаций незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор в целях оперативной депортации приезжего.

Кроме того, депутаты предложили установить штрафы в случае уклонения иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования - с возможностью их выдворения по решению суда - или за нарушение порядка его проведения.

Поправками в УК РФ предлагается введение повышенной ответственности за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также учет последствия в виде массового заражения людей как тяжкого и влекущего наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.