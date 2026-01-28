Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал проекты по медосвидетельствованию мигрантов
10:54 28.01.2026
Комитет Госдумы поддержал проекты по медосвидетельствованию мигрантов
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья, являющийся соисполнителем, рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании в России системы медицинского освидетельствования иностранных граждан, об ответственности за уклонение от прохождения осмотра и подделку медицинских документов.
Как ранее рассказал РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, Госдума последовательно совершенствует миграционную политику, в частности, с целью защиты россиян. По его словам, новый пакет мер направлен на усиление миграционного контроля и защиту здоровья граждан РФ.
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киргизия объяснила, почему обратилась в Суд ЕАЭС из-за российских полисов
Вчера, 09:42
Авторами законопроектов выступили депутаты Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.
Инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда для всех иностранных граждан, приехавших в нашу страну на срок более 90 дней, введение обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость направлять их в МВД России.
При этом в случае выявления инфекционного заболевания у иностранного гражданина предлагается установить обязанность медицинских организаций незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор в целях оперативной депортации приезжего.
Кроме того, депутаты предложили установить штрафы в случае уклонения иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования - с возможностью их выдворения по решению суда - или за нарушение порядка его проведения.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В МВД рассказали, как мигранты в Петербурге прятались при проверке
16 января, 14:56
Поправками в УК РФ предлагается введение повышенной ответственности за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также учет последствия в виде массового заражения людей как тяжкого и влекущего наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.
Как ранее отмечал Володин, принятие этих решений будет способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере, повышению безопасности жизни и здоровья граждан России.
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки
22 сентября 2025, 13:25
 
Общество Россия Вячеслав Володин Сергей Леонов Госдума РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
