Суд освободил из колонии экс-главного нарколога России Брюна
03:12 28.01.2026
Суд освободил из колонии экс-главного нарколога России Брюна
Суд освободил из колонии экс-главного нарколога России Брюна - РИА Новости, 28.01.2026
Суд освободил из колонии экс-главного нарколога России Брюна
Суд освободил от отбытия наказания в колонии бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна, осужденного на семь лет лишения свободы по делу об афере с... РИА Новости, 28.01.2026
россия, москва, евгений брюн, владимир якушев, сергей васильев, московский научно-практический центр наркологии, московский городской суд
Россия, Москва, Евгений Брюн, Владимир Якушев, Сергей Васильев, Московский научно-практический центр наркологии, Московский городской суд
Суд освободил из колонии экс-главного нарколога России Брюна

РИА Новости: экс-главного нарколога РФ Брюна освободили от отбытия наказания

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Суд освободил от отбытия наказания в колонии бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна, осужденного на семь лет лишения свободы по делу об афере с тест-контейнерами, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд освободил Евгения Брюна от отбытия наказания в виде лишения свободы в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.
Руслан Бальбек. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Дело экс-депутата Бальбека передали в суд
Вчера, 23:58
По делу о завышенных ценах на тест-контейнеры для проведения анализов на наркотики были осуждены ещё четыре фигуранта. Суд назначил семь лет бывшему вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву, экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров получил четыре года, глава его отдела торгов Людмила Еременкина и гендиректор компании "Микротехнологии" Сергей Васильев – по шесть лет. Также им назначены штрафы от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Они были признаны виновными в хищении денежных средств департамента здравоохранения Москвы на сумму более 138 миллионов рублей. Вину подсудимые не признали.
Ранее адвокат Брюна Сергей Севрук заявлял РИА Новости, что не согласен с выводами суда, в тексте приговора которого было сказано о проведенной экспертизе стоимости тест-контейнеров, но саму экспертизу "никто не проводил, поскольку у данных контейнеров нет рыночной стоимости". Адвокат обращал особое внимание, что его подзащитный спас тысячи людей от алкоголизма и наркомании.
Весной 2025 года апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменения. Защита обжаловала приговор в кассации, заседание назначено на 28 января.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Суд осудил мужчину за призывы к посягательству на жизнь Путина
Вчера, 19:38
 
Россия, Москва, Евгений Брюн, Владимир Якушев, Сергей Васильев, Московский научно-практический центр наркологии, Московский городской суд
 
 
