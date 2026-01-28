Суд освободил из колонии экс-главного нарколога России Брюна

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Суд освободил от отбытия наказания в колонии бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна, осужденного на семь лет лишения свободы по делу об афере с тест-контейнерами, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Ранее адвокат Брюна Сергей Севрук заявлял РИА Новости, что не согласен с выводами суда, в тексте приговора которого было сказано о проведенной экспертизе стоимости тест-контейнеров, но саму экспертизу "никто не проводил, поскольку у данных контейнеров нет рыночной стоимости". Адвокат обращал особое внимание, что его подзащитный спас тысячи людей от алкоголизма и наркомании.