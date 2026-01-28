Вирусолог рассказала, как снизить риск заражения вирусом Коксаки

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Для минимизации риска заболевания энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, о вспышке которого сообщили туристы в Таиланде, необходимо соблюдать гигиену и не контактировать с больными, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.