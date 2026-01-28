Рейтинг@Mail.ru
15:14 28.01.2026
Вирусолог рассказала, как снизить риск заражения вирусом Коксаки
Вирусолог рассказала, как снизить риск заражения вирусом Коксаки
Вирусолог рассказала, как снизить риск заражения вирусом Коксаки

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Для минимизации риска заболевания энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, о вспышке которого сообщили туристы в Таиланде, необходимо соблюдать гигиену и не контактировать с больными, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Таиланда и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) по сообщениям о заболевании россиян вирусом Коксаки в отеле города Кхао-Лак. По данными Telegram-канала Shot, полуторагодовалый ребенок покрылся сильной сыпью на отдыхе, родители уверяют, что заболеванием страдают десятки детей в отеле Robinzon.
Компанец ранее рассказала РИА Новости, что признаки инфекции указывают на энтеровирус, и даже если выяснится, что это вирус Коксаки, особой опасности он не представляет.
"Энтеровирусы очень сильно распространены, и чаще они встречаются в теплое, влажное время, и в Приморском крае бывают, и в Хабаровском крае. Это не какой-то экзотичный вирус, что встречается только там. Он передается при контакте. У детей очень часто через грязные руки - они трут глаза, нос. Через слюну может передаваться, через капельки мокроты, через фекалии. Необходима личная гигиена, мыть руки почаще и не контактировать с больными детьми", - отметила Компанец.
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
