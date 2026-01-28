Рейтинг@Mail.ru
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 28.01.2026 (обновлено: 14:46 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/kiev-2070775822.html
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве - РИА Новости, 28.01.2026
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве
Чрезвычайная ситуация в ЖКХ, из-за которой в украинской столице строят унизительные планы рыть ямы под туалеты, — это цена, которую жители вынуждены платить за... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:45:00+03:00
2026-01-28T14:46:00+03:00
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
артем дмитрук
денис шмыгаль
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3782038aeb7a3b9c8bdf2a09399944bb.jpg
https://ria.ru/20260128/reuters-2070750232.html
https://ria.ru/20260128/zakharova-2070699258.html
украина
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69dbfaf8ebe4b9d774b17eea5529e165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, артем дмитрук, денис шмыгаль, верховная рада украины, дтэк
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, ДТЭК
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве

Дмитрук назвал планы рыть ямы под туалеты в Киеве ценой власти Зеленского

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Чрезвычайная ситуация в ЖКХ, из-за которой в украинской столице строят унизительные планы рыть ямы под туалеты, — это цена, которую жители вынуждены платить за власть Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Да, это безумно грустно. Это трагично. Это унизительно для целого народа. И это не "сложности войны". Это не "тяжелый период". Это цена власти Зеленского. <…> Зеленского, кстати, это устраивает. Его все устраивает. Он живет за счет боли народа", — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией
Вчера, 13:06
Дмитрук также вспомнил "всеобъемлющее злорадство" главы киевского режима и его "мечты о чужих страданиях", когда тот рассуждал о блэкауте в Москве.
Ранее глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что коммунальщики на Троещине - отдаленном микрорайоне Киева на левом берегу Днепра - собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом
Вчера, 09:29
 
В миреУкраинаКиевМоскваВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала