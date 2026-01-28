"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Чрезвычайная ситуация в ЖКХ, из-за которой в украинской столице строят унизительные планы рыть ямы под туалеты, — это цена, которую жители вынуждены платить за власть Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Да, это безумно грустно. Это трагично. Это унизительно для целого народа. И это не "сложности войны". Это не "тяжелый период". Это цена власти Зеленского. <…> Зеленского, кстати, это устраивает. Его все устраивает. Он живет за счет боли народа", — написал он.
Ранее глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что коммунальщики на Троещине - отдаленном микрорайоне Киева на левом берегу Днепра - собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.