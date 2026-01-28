"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Чрезвычайная ситуация в ЖКХ, из-за которой в украинской столице строят унизительные планы рыть ямы под туалеты, — это цена, которую жители вынуждены платить за власть Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.