В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 28.01.2026
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 28.01.2026
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы