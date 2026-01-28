Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 28.01.2026 (обновлено: 02:40 28.01.2026)
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 28.01.2026
2026
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ со ссылкой на своего корреспондента.
Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице страны объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
