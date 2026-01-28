В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Черниговской, Сумской областях, а также в ряде районов Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, тревогу в украинской столице объявили в 2.01 мск.