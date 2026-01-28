https://ria.ru/20260128/khorly-2070820751.html
Власти Херсонской области рассказали об опознании жертв теракта в Хорлах
Власти Херсонской области рассказали об опознании жертв теракта в Хорлах - РИА Новости, 28.01.2026
Власти Херсонской области рассказали об опознании жертв теракта в Хорлах
Опознаны 15 из 29 жертв террористической атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области, сообщается на сайте губернатора региона. РИА Новости, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости.
Опознаны 15 из 29 жертв террористической атаки ВСУ в Хорлах Херсонской области, сообщается
на сайте губернатора региона.
"Установлены личности 15 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов", - говорится в сообщении.
В тексте указаны фамилии и годы рождения личности погибших: Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 года рождения; Пищик Людмила Станиславовна, 1959 года рождения; Темежникова Ольга Олеговна, 1995 года рождения; Островская Анна Алексеевна, 1999 года рождения; Боган Сергей Владимирович, 1970 года рождения; Волошко Михаил Викторович, 1983 года рождения; Клим Дарья Сергеевна, 2008 года рождения; Сабитова Анастасия Дмитриевна, 2001 года рождения; Буганова Оксана Леонидовна, 1969 года рождения; Романив Сергей Игоревич, 1982 года рождения; Дягилева Ирина Андреевна, 1991 года рождения; Голдобина Светлана Викторовна, 1981 года рождения; Боцман Ирина Владленовна, 1972 года рождения; Коробко Виктория Евгеньевна, 2008 года рождения; Сеттарова Зарина Леноровна, 1993 года рождения.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
1 января сообщал, что ВСУ
нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря
в Хорлах. По данным СК РФ
, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.