Двое пострадавших при теракте в Хорлах остаются в больницах

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Двое пострадавших при теракте в Хорлах Херсонской области остаются в больницах Крыма, выписаны взрослый и ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона

В пресс-службе ведомства уточнили, что за прошедшую неделю из больниц выписаны один взрослый и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное