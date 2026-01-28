Двое пострадавших при теракте в Хорлах остаются в больницах

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Двое пострадавших при теракте в Хорлах Херсонской области остаются в больницах Крыма, выписаны взрослый и ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона
"По состоянию на 28.01.2026 в медицинских организациях республики продолжают лечение двое пострадавших (ребенок и взрослый) в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области", - сообщили в минздраве.
В пресс-службе ведомства уточнили, что за прошедшую неделю из больниц выписаны один взрослый и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
