Двое пострадавших при теракте в Хорлах остаются в больницах
16:25 28.01.2026 (обновлено: 16:28 28.01.2026)
Двое пострадавших при теракте в Хорлах остаются в больницах
Двое пострадавших при теракте в Хорлах Херсонской области остаются в больницах Крыма, выписаны взрослый и ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава РИА Новости, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Двое пострадавших при теракте в Хорлах Херсонской области остаются в больницах Крыма, выписаны взрослый и ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона
"По состоянию на 28.01.2026 в медицинских организациях республики продолжают лечение двое пострадавших (ребенок и взрослый) в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области", - сообщили в минздраве.
В пресс-службе ведомства уточнили, что за прошедшую неделю из больниц выписаны один взрослый и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Теракт в Хорлах был спланирован ВСУ заранее, заявил Сальдо
Республика КрымХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
