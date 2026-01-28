Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ российских дипломатов не пригласили на час памяти о жертвах Холокоста - РИА Новости, 28.01.2026
16:32 28.01.2026
В ФРГ российских дипломатов не пригласили на час памяти о жертвах Холокоста
В ФРГ российских дипломатов не пригласили на час памяти о жертвах Холокоста
в мире
россия
освенцим
германия
бундестаг германии
россия
освенцим
германия
2026
в мире, россия, освенцим, германия, бундестаг германии
В мире, Россия, Освенцим, Германия, Бундестаг Германии
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей
© РИА Новости / Валерий Мельников
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Официальных представителей России вновь не пригласили на специальное траурное заседание в бундестаге о случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, сообщило посольство России в Германии.
"Ежегодно в Бундестаге по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста проводится специальное траурное заседание. В этом году оно состоится 28 января. Но и в год 85-летия вероломного нападения Третьего рейха на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны организаторы вновь не посчитали необходимым пригласить принять в нём участие официальных представителей России. Пусть это останется на их совести", - говорится в комментарии посольства.
Международный день памяти жертв Холокоста
26 января, 21:09
В посольстве отметили, что в последние годы во многих европейских странах стараются сознательно предать забвению тот факт, что этот памятный день приурочен к конкретному историческому событию – героическому освобождению в 1945 году Красной Армией узников самой жуткой и страшной гитлеровской "фабрики смерти" – нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). По разным оценкам, всего за период его существования в 1940-1945 годах там погибло от 1,5 до 4 миллионов человек.
"Советские воины-освободители не только спасли выживших узников концлагеря, но и продемонстрировали всему миру неопровержимые доказательства совершённых там многочисленных злодеяний нацистского режима. Напомним, что трагедия Холокоста в значительной степени затронула и Советский Союз. По меньшей мере 40% уничтоженных в Европе евреев были советскими гражданами", - подчеркнули в диппредставительстве РФ.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).
Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) войсками 1-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта в ходе Висло-Одерской операции - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Они прошли через ад. Как выглядел нацистский концлагерь Освенцим
27 января 2025, 13:25
 
В миреРоссияОсвенцимГерманияБундестаг Германии
 
 
