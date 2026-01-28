Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал возможную легализацию онлайн-казино
18:05 28.01.2026
Песков прокомментировал возможную легализацию онлайн-казино
Песков прокомментировал возможную легализацию онлайн-казино - РИА Новости, 28.01.2026
Песков прокомментировал возможную легализацию онлайн-казино
Предложение Минфина о возможной легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
Песков прокомментировал возможную легализацию онлайн-казино

Песков: предложение о легализации онлайн-казино еще будет прорабатываться

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предложение Минфина о возможной легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что Минфин РФ предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино - планируется, что такая деятельность будет обложена налогом в 30%, что может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год.
"Предложение ещё будет прорабатываться", - сказал Песков в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"И так денег нет". Журова высказалась о возможной легализации онлайн-казино
Вчера, 13:07
 
Дмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
