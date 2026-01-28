ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Беспорядки в американских городах могут свидетельствовать о распаде всей страны, заявил журналист Такер Карлсон.
«
"Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни", — сказал он на опубликованном видео.
Так журналист высказался об антимигрантских рейдах в Миннеаполисе и вызванных ими протестах. По его словам, происходящее олицетворяет хаос.
"Это худшее, что может случиться. Хаос равносилен гибели — гибели людей, гибели слабых, гибели страны", — добавил Карлсон.
На выходных в Миннеаполисе агент ICE застрелил медбрата Алекса Претти — по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай стрельбы со смертельным исходом во время таких рейдов в штате Миннесота: в начале января сотрудник службы застрелил женщину, которая якобы пыталась наехать автомобилем на офицеров.
Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу общественного резонанса вокруг этих инцидентов. По его утверждению, администрация штата призывает местных жителей к восстанию, пытаясь скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета.
Запад умер, правила нового мирового порядка определит Россия
16 января, 08:00