Карлсон предупредил о возможном распаде США

"Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни", — сказал он на опубликованном видео.

На выходных в Миннеаполисе агент ICE застрелил медбрата Алекса Претти — по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай стрельбы со смертельным исходом во время таких рейдов в штате Миннесота: в начале января сотрудник службы застрелил женщину, которая якобы пыталась наехать автомобилем на офицеров.