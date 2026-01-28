Рейтинг@Mail.ru
Карлсон предупредил о возможном распаде США - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 28.01.2026 (обновлено: 19:14 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/karlson-2070840560.html
Карлсон предупредил о возможном распаде США
Карлсон предупредил о возможном распаде США - РИА Новости, 28.01.2026
Карлсон предупредил о возможном распаде США
Беспорядки в американских городах могут свидетельствовать о распаде всей страны, заявил журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:35:00+03:00
2026-01-28T19:14:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
такер карлсон
миннесота
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051379240_0:0:1336:752_1920x0_80_0_0_42a318a963f6d26c1ec6524898d31824.jpg
https://ria.ru/20260103/premer-2066268348.html
https://ria.ru/20260116/zapad-2068098935.html
миннеаполис
сша
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051379240_59:0:1279:915_1920x0_80_0_0_fd70d5ed365aef5dada89911dbff4c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннеаполис, сша, такер карлсон, миннесота, дональд трамп
В мире, Миннеаполис, США, Такер Карлсон, Миннесота, Дональд Трамп
Карлсон предупредил о возможном распаде США

Карлсон назвал беспорядки в городах признаком начавшегося распада США

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Беспорядки в американских городах могут свидетельствовать о распаде всей страны, заявил журналист Такер Карлсон.
«

"Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни", — сказал он на опубликованном видео.

Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Фицо назвал операцию США доказательством распада мирового порядка
3 января, 21:35
Так журналист высказался об антимигрантских рейдах в Миннеаполисе и вызванных ими протестах. По его словам, происходящее олицетворяет хаос.
"Это худшее, что может случиться. Хаос равносилен гибели — гибели людей, гибели слабых, гибели страны", — добавил Карлсон.
На выходных в Миннеаполисе агент ICE застрелил медбрата Алекса Претти — по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай стрельбы со смертельным исходом во время таких рейдов в штате Миннесота: в начале января сотрудник службы застрелил женщину, которая якобы пыталась наехать автомобилем на офицеров.
Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу общественного резонанса вокруг этих инцидентов. По его утверждению, администрация штата призывает местных жителей к восстанию, пытаясь скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Запад умер, правила нового мирового порядка определит Россия
16 января, 08:00
 
В миреМиннеаполисСШАТакер КарлсонМиннесотаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала