Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске в школе отключили камеры в туалетах - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 28.01.2026 (обновлено: 09:37 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/kamery-2070699074.html
В Новосибирске в школе отключили камеры в туалетах
В Новосибирске в школе отключили камеры в туалетах - РИА Новости, 28.01.2026
В Новосибирске в школе отключили камеры в туалетах
Камеры в туалетах в школе в Новосибирске отключили после вмешательства прокуратуры, которая установила, что видеосъемка нарушала права детей, сообщает... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:28:00+03:00
2026-01-28T09:37:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
дзержинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947130915_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_689213b708e0243df6953bbe87b7e4fd.jpg
https://ria.ru/20250429/shkola-2013965136.html
https://ria.ru/20250307/bashkirija-2003633896.html
новосибирск
новосибирская область
дзержинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947130915_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd898eae5066961df86e880450e0dc68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, новосибирская область, дзержинский район
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Дзержинский район
В Новосибирске в школе отключили камеры в туалетах

В Новосибирске в школе отключили камеры в туалетах по требованию прокуратуры

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Камеры в туалетах в школе в Новосибирске отключили после вмешательства прокуратуры, которая установила, что видеосъемка нарушала права детей, сообщает прокуратура Новосибирской области.
В ведомстве пояснили, что прокуратура Дзержинского района Новосибирска после публикации в СМИ об установке видеокамер в туалетах одной из школ провела проверку.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Школа в Пскове запретила видеорегистраторы
29 апреля 2025, 06:29
"Установлено, что в образовательном учреждении были оборудованы камеры в санузлах без оформления надлежащих согласий детей и их законных представителей. Обработка персональных данных граждан должна осуществляться с соблюдением ряда условий и требует особого внимания, включая принятие дополнительных мер для обеспечения защиты процесса сбора, обработки и хранения персональных данных", - говорится в сообщении.
Прокурор района внес директору школы представление, по результатам рассмотрения которого заместитель директора по административно-хозяйственной части был привлечен к дисциплинарной ответственности.
"В настоящее время нарушения устранены", - сообщили в надзорном ведомстве.
В прокуратуре агентству уточнили, что камеры в туалетах отключили, а вскоре их демонтируют.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Прокуратура проверит инцидент с порно на школьном уроке в Башкирии
7 марта 2025, 14:43
 
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьДзержинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала