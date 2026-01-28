https://ria.ru/20260128/kamery-2070699074.html
В Новосибирске в школе отключили камеры в туалетах
Камеры в туалетах в школе в Новосибирске отключили после вмешательства прокуратуры, которая установила, что видеосъемка нарушала права детей, сообщает... РИА Новости, 28.01.2026
НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости.
Камеры в туалетах в школе в Новосибирске отключили после вмешательства прокуратуры, которая установила, что видеосъемка нарушала права детей, сообщает
прокуратура Новосибирской области.
В ведомстве пояснили, что прокуратура Дзержинского района Новосибирска
после публикации в СМИ об установке видеокамер в туалетах одной из школ провела проверку.
"Установлено, что в образовательном учреждении были оборудованы камеры в санузлах без оформления надлежащих согласий детей и их законных представителей. Обработка персональных данных граждан должна осуществляться с соблюдением ряда условий и требует особого внимания, включая принятие дополнительных мер для обеспечения защиты процесса сбора, обработки и хранения персональных данных", - говорится в сообщении.
Прокурор района внес директору школы представление, по результатам рассмотрения которого заместитель директора по административно-хозяйственной части был привлечен к дисциплинарной ответственности.
"В настоящее время нарушения устранены", - сообщили в надзорном ведомстве.
В прокуратуре агентству уточнили, что камеры в туалетах отключили, а вскоре их демонтируют.