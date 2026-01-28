https://ria.ru/20260128/kaluga-2070832747.html
В Калуге потушили пожар на бывшем заводе Volkswagen
Пожар в цеху по утилизации пенопласта на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 28.01.2026
