https://ria.ru/20260128/kaluga-2070759144.html
Пожар в Калуге локализовали на площади 700 квадратных метров
Пожар в Калуге локализовали на площади 700 квадратных метров - РИА Новости, 28.01.2026
Пожар в Калуге локализовали на площади 700 квадратных метров
Пожар на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:36:00+03:00
2026-01-28T13:36:00+03:00
2026-01-28T13:43:00+03:00
происшествия
калуга
россия
калужская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070744047_0:0:814:458_1920x0_80_0_0_a3292243cb5a706fae83f4ed2d46c3a2.jpg
https://ria.ru/20260128/pozhar-2070746100.html
калуга
россия
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070744047_92:0:703:458_1920x0_80_0_0_d8664a586778335e5fc7c1fd2b2c84de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калуга, россия, калужская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калуга, Россия, Калужская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Калуге локализовали на площади 700 квадратных метров
Пожар на бывшем заводе Volkswagen локализовали на площади 700 кв м