Пожар в Калуге локализовали на площади 700 квадратных метров
13:36 28.01.2026 (обновлено: 13:43 28.01.2026)
Пожар в Калуге локализовали на площади 700 квадратных метров
Пожар в Калуге локализовали на площади 700 квадратных метров
Пожар на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 28.01.2026
Пожар в Калуге локализовали на площади 700 квадратных метров

Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге
Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : соцсети
Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Калужской области локализован на площади 700 квадратных метров", - сообщили в министерстве.
Заголовок открываемого материала