Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики

"Поэтому нам нужно подумать о том, как сделать наши процедуры более эффективными. Мы можем вдохновляться многолетним процессом, в ходе которого вопросы юстиции и внутренних дел перешли из исключительной компетенции государств-членов в коммунитарную сферу. Мы можем изучить положения договоров, такие как конструктивное воздержание, в контексте военных и оборонных решений. Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности", - сказала она.