Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики

БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на оборонной конференции ЕС о необходимости рассмотреть постепенное расширение применения квалифицированного большинства при принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза.
Решения по вопросам безопасности и внешней политики в настоящее время относятся к исключительной компетенции государств ЕС
и для их принятия на уровне Евросоюза требуется единогласное голосование.
"Поэтому нам нужно подумать о том, как сделать наши процедуры более эффективными. Мы можем вдохновляться многолетним процессом, в ходе которого вопросы юстиции и внутренних дел перешли из исключительной компетенции государств-членов в коммунитарную сферу. Мы можем изучить положения договоров, такие как конструктивное воздержание, в контексте военных и оборонных решений. Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности", - сказала она.
Каллас
считает, что единогласие используется некоторыми странами ЕС как инструмент торга и не может быть так, чтобы вето одной страны определяло политику для всех остальных.