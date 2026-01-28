Рейтинг@Mail.ru
Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики - РИА Новости, 28.01.2026
12:41 28.01.2026
Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики
Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики - РИА Новости, 28.01.2026
Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на оборонной конференции ЕС о необходимости рассмотреть постепенное расширение применения квалифицированного большинства... РИА Новости, 28.01.2026
https://ria.ru/20260126/kallas-2070274681.html
https://ria.ru/20260119/britaniya-2068685185.html
в мире, кайя каллас, евросоюз
В мире, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики

Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам безопасности

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на оборонной конференции ЕС о необходимости рассмотреть постепенное расширение применения квалифицированного большинства при принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза.
Решения по вопросам безопасности и внешней политики в настоящее время относятся к исключительной компетенции государств ЕС и для их принятия на уровне Евросоюза требуется единогласное голосование.
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Западе раскрыли подробности ссоры Каллас и фон дер Ляйен
26 января, 10:40
"Поэтому нам нужно подумать о том, как сделать наши процедуры более эффективными. Мы можем вдохновляться многолетним процессом, в ходе которого вопросы юстиции и внутренних дел перешли из исключительной компетенции государств-членов в коммунитарную сферу. Мы можем изучить положения договоров, такие как конструктивное воздержание, в контексте военных и оборонных решений. Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности", - сказала она.
Каллас считает, что единогласие используется некоторыми странами ЕС как инструмент торга и не может быть так, чтобы вето одной страны определяло политику для всех остальных.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Уже пора": в Британии призвали уволить Каллас после слов о России
19 января, 06:55
 
В мире Кайя Каллас Евросоюз
 
 
