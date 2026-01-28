Рейтинг@Mail.ru
19:51 28.01.2026 (обновлено: 19:53 28.01.2026)
Житель Калининграда получил восемь лет колонии за убийство прохожего
Калининградец, убивший прохожего за громкий разговор по телефону, получил восемь лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного суда. РИА Новости, 28.01.2026
происшествия, россия, калининград
Происшествия, Россия, Калининград
© РИА Новости / Алексей Майшев
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Алексей Майшев
Статуя Фемиды. Архивное фото
Статуя Фемиды. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 28 янв – РИА Новости. Калининградец, убивший прохожего за громкий разговор по телефону, получил восемь лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного суда.
Из показаний подсудимого Ф. следует, что новогоднюю ночь, он провел в кафе, где работала его мать. В конце ее смены, под утро 1 января 2025 года, он помог матери убрать зал и вышел, чтобы купить ей цветы. На обратном пути недалеко от кафе увидел мужчину, который очень громко разговаривал по телефону. Он сделал ему замечание, а в ответ тот ударил его по лицу. Защищаясь, Ф нанес ему удар ножом в спину и вернулся в кафе. Раненого мужчину доставили в больницу, где он и умер.
"Приговором Ленинградского районного суда Ф признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.
Отмечается, что приговором суда в пользу родственников потерпевшего – родителей, брата и сестры, с Ф. взыскана компенсация морального вреда в сумме более трех миллионов рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Фигурант дела об убийстве семи человек на Урале постоянно меняет показания
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
