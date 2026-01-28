https://ria.ru/20260128/kaliningrad-2070853364.html
Житель Калининграда получил восемь лет колонии за убийство прохожего
Житель Калининграда получил восемь лет колонии за убийство прохожего - РИА Новости, 28.01.2026
Житель Калининграда получил восемь лет колонии за убийство прохожего
Калининградец, убивший прохожего за громкий разговор по телефону, получил восемь лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного суда. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:51:00+03:00
2026-01-28T19:51:00+03:00
2026-01-28T19:53:00+03:00
происшествия
россия
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260128/figurant-2070790934.html
россия
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининград
Происшествия, Россия, Калининград
Житель Калининграда получил восемь лет колонии за убийство прохожего
Житель Калининграда получил 8 лет за убийство прохожего из-за громкого разговора
КАЛИНИНГРАД, 28 янв – РИА Новости.
Калининградец, убивший прохожего за громкий разговор по телефону, получил восемь лет колонии строгого режима, сообщает
пресс-служба областного суда.
Из показаний подсудимого Ф. следует, что новогоднюю ночь, он провел в кафе, где работала его мать. В конце ее смены, под утро 1 января 2025 года, он помог матери убрать зал и вышел, чтобы купить ей цветы. На обратном пути недалеко от кафе увидел мужчину, который очень громко разговаривал по телефону. Он сделал ему замечание, а в ответ тот ударил его по лицу. Защищаясь, Ф нанес ему удар ножом в спину и вернулся в кафе. Раненого мужчину доставили в больницу, где он и умер.
"Приговором Ленинградского районного суда Ф признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.
Отмечается, что приговором суда в пользу родственников потерпевшего – родителей, брата и сестры, с Ф. взыскана компенсация морального вреда в сумме более трех миллионов рублей.