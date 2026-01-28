Житель Калининграда получил восемь лет колонии за убийство прохожего

Из показаний подсудимого Ф. следует, что новогоднюю ночь, он провел в кафе, где работала его мать. В конце ее смены, под утро 1 января 2025 года, он помог матери убрать зал и вышел, чтобы купить ей цветы. На обратном пути недалеко от кафе увидел мужчину, который очень громко разговаривал по телефону. Он сделал ему замечание, а в ответ тот ударил его по лицу. Защищаясь, Ф нанес ему удар ножом в спину и вернулся в кафе. Раненого мужчину доставили в больницу, где он и умер.