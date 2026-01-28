https://ria.ru/20260128/junosha-2070715524.html
В Пермском крае будут судить подростка, пытавшегося потушить Вечный огонь
В Пермском крае будут судить подростка, пытавшегося потушить Вечный огонь - РИА Новости, 28.01.2026
В Пермском крае будут судить подростка, пытавшегося потушить Вечный огонь
Юноша, который в пермском селе пытался потушить пламя Вечного огня, пойдет под суд по делу о реабилитации нацизма, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.01.2026
происшествия
россия
пермский край
россия
пермский край
В Пермском крае будут судить подростка, пытавшегося потушить Вечный огонь
В Пермском крае подростка будут судить за попытку потушить Вечный огонь
ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости.
Юноша, который в пермском селе пытался потушить пламя Вечного огня, пойдет под суд по делу о реабилитации нацизма, сообщило
СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в пермском селе Карагай 7 мая 2025 года 17-летний юноша пьяным пришел к мемориальному комплексу воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны. Он попытался потушить пламя Вечного огня, являющегося элементом мемориального комплекса. Для этого молодой человек использовал лежавшие на плите цветы. Потом он разбросал их вокруг объекта.
"Житель обвиняется в реабилитации нацизма, а именно в публичном осквернении символов воинской славы России
и оскорблении памяти защитников Отечества. Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант полностью признал вину в преступлении.
Санкция статьи УК РФ о реабилитации нацизма предусматривает наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, работ или лишения свободы на срок до трех лет.