В Пермском крае будут судить подростка, пытавшегося потушить Вечный огонь

По данным ведомства, в пермском селе Карагай 7 мая 2025 года 17-летний юноша пьяным пришел к мемориальному комплексу воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны. Он попытался потушить пламя Вечного огня, являющегося элементом мемориального комплекса. Для этого молодой человек использовал лежавшие на плите цветы. Потом он разбросал их вокруг объекта.