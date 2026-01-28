Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран столкнется с "невиданными" последствиями в случае атаки по еврейскому государству, заявление прозвучало на фоне наращивания американских сил в регионе.

Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.