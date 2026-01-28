Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки - РИА Новости, 28.01.2026
01:15 28.01.2026
Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки
Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки - РИА Новости, 28.01.2026
Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран столкнется с "невиданными" последствиями в случае атаки по еврейскому государству, заявление прозвучало на... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T01:15:00+03:00
2026-01-28T01:15:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
биньямин нетаньяху
дональд трамп
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки

Нетаньяху пригрозил Ирану невиданными последствиями в случае атаки на Израиль

© AP Photo / Sven HoppeПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Sven Hoppe
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран столкнется с "невиданными" последствиями в случае атаки по еврейскому государству, заявление прозвучало на фоне наращивания американских сил в регионе.
"Мы нанесли серьёзный удар по Ирану и по его террористическим прокси. Сейчас, действительно, иранская ось пытается восстановиться, но мы не позволим ей этого сделать. Если Иран совершит серьёзную ошибку и нападёт на Израиль, мы ответим такой силой, какой Иран ещё не видел", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника
26 января, 18:06
Комментируя возможные планы руководства США на иранском направлении, лидер еврейского государства отметил, что Израиль готов к любому сценарию.
"Президент (США - ред.) Дональд Трамп примет то решение, которое он примет, государство Израиль примет то решение, которое оно примет", - заявил Нетаньяху.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане. Газета New York Times пишет, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ЦАХАЛ готовится к возможной атаке США на Иран, пишут СМИ
Вчера, 15:42
 
В миреИранСШАИзраильБиньямин НетаньяхуДональд ТрампСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
