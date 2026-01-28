https://ria.ru/20260128/iran-2070872817.html
Переговоры США с Ираном зашли в тупик, пишет NYT
Переговоры США с Ираном зашли в тупик, пишет NYT - РИА Новости, 28.01.2026
Переговоры США с Ираном зашли в тупик, пишет NYT
Прошедшая неделя не принесла результатов в переговорах по снижению напряжённости вокруг Ирана, так как, по словам официальных лиц, Тегеран по-прежнему... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T23:07:00+03:00
2026-01-28T23:07:00+03:00
2026-01-28T23:23:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260114/iran-2067906801.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Переговоры США с Ираном зашли в тупик, пишет NYT
NYT: переговоры с Ираном в тупике, Тегеран не готов уступать Трампу
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости.
Прошедшая неделя не принесла результатов в переговорах по снижению напряжённости вокруг Ирана, так как, по словам официальных лиц, Тегеран по-прежнему отказывается идти на уступки требованиям президента США Дональда Трампа и европейцев, сообщает газета New York Times
в среду.
"За прошедшую неделю переговоры не продвинулись, сообщают официальные лица, и нет никаких признаков того, что Иран
готовится пойти на уступки требованиям Трампа
", - пишет газета.
Как сообщает издание со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, Ирану были переданы три требования, призванные предотвратить возможные военные действия со стороны США
: полный и окончательный отказ от обогащения урана на всех объектах на территории страны, введение ограничений на дальность и количество баллистических ракет большой дальности, а также прекращение любой поддержки прокси-групп на Ближнем Востоке
.
Ранее в среду Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, но позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране
в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.