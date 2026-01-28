Рейтинг@Mail.ru
Переговоры США с Ираном зашли в тупик, пишет NYT
23:07 28.01.2026
Переговоры США с Ираном зашли в тупик, пишет NYT
Прошедшая неделя не принесла результатов в переговорах по снижению напряжённости вокруг Ирана, так как, по словам официальных лиц, Тегеран по-прежнему... РИА Новости, 28.01.2026
Новости
Переговоры США с Ираном зашли в тупик, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Прошедшая неделя не принесла результатов в переговорах по снижению напряжённости вокруг Ирана, так как, по словам официальных лиц, Тегеран по-прежнему отказывается идти на уступки требованиям президента США Дональда Трампа и европейцев, сообщает газета New York Times в среду.
"За прошедшую неделю переговоры не продвинулись, сообщают официальные лица, и нет никаких признаков того, что Иран готовится пойти на уступки требованиям Трампа", - пишет газета.
Как сообщает издание со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, Ирану были переданы три требования, призванные предотвратить возможные военные действия со стороны США: полный и окончательный отказ от обогащения урана на всех объектах на территории страны, введение ограничений на дальность и количество баллистических ракет большой дальности, а также прекращение любой поддержки прокси-групп на Ближнем Востоке.
Ранее в среду Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, но позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Заявления Трампа по Ирану носят провокационный характер, заявил Аракчи
14 января, 19:38
 
