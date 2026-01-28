Иран ответит на любую агрессию со стороны США, заявил советник Хаменеи

ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Любого рода военный акт США, направленный против Ирана, будет расценен исламской республикой в качестве начала войны, и на него последует незамедлительный и беспрецедентный ответ, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.