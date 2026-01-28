https://ria.ru/20260128/iran-2070862759.html
Иран ответит на любую агрессию со стороны США, заявил советник Хаменеи
Иран ответит на любую агрессию со стороны США, заявил советник Хаменеи
Любого рода военный акт США, направленный против Ирана, будет расценен исламской республикой в качестве начала войны, и на него последует незамедлительный и... РИА Новости, 28.01.2026
Иран ответит на любую агрессию со стороны США, заявил советник Хаменеи
Шамхани: любая агрессия США против Ирана будет расценена как начало войны