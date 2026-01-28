США считают, что Иран слабее, чем когда-либо, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что руководство Ирана в данный момент якобы находится в более слабой позиции, чем когда-либо, а его экономика - в упадке, заявил госсекретарь Марко Рубио в среду.
"Этот режим в Иране, вероятно, слабее, чем когда-либо прежде, и основная проблема, с которой они сталкиваются — в отличие от протестов прошлых лет — заключается в том, что у них нет способа ответить на ключевые требования протестующих: их экономика находится в упадке", - заявил Рубио во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в среду, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.