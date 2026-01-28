Рейтинг@Mail.ru
18:47 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/iran-2070842486.html
Россия и Иран позитивно оценивают динамику деловых связей, заявил МИД
в мире
россия
иран
александр панкин
евразийский экономический союз
в мире, россия, иран, александр панкин, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Иран, Александр Панкин, Евразийский экономический союз
Россия и Иран позитивно оценивают динамику деловых связей, заявил МИД

МИД: Россия и Иран позитивно оценивают динамику и перспективы деловых связей

Флаги России и Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Панкин и заместитель министра иностранных дел Ирана Хамид Ганбари провели встречу, где дали позитивные оценки динамике и перспективам российско-иранских деловых связей, импульсом которым стало вступление в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, сообщает МИД РФ.
В среду, 28 января, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по экономической дипломатии Хамидом Ганбари.
"Позитивные оценки даны динамике и перспективам российско-иранских деловых связей, заметный импульс которым придали вступление в силу Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран и получение ИРИ статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп пригрозил Ирану армадой кораблей
Вчера, 02:24
 
В миреРоссияИранАлександр ПанкинЕвразийский экономический союз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
