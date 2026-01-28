Россия и Иран позитивно оценивают динамику деловых связей, заявил МИД

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Панкин и заместитель министра иностранных дел Ирана Хамид Ганбари провели встречу, где дали позитивные оценки динамике и перспективам российско-иранских деловых связей, импульсом которым стало вступление в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, сообщает МИД РФ.