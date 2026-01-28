Тегеран готов к диалогу с США, заявила миссия Ирана при ООН

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, однако в случае давления со стороны США готов защищаться, следует из заявления представительства Ирана при ООН.
Заявление было опубликовано в ответ на сообщение президента США Дональда Трампа в социальной сети X, в котором Трамп потребовал от Ирана сесть за стол переговоров и заключить новое соглашение по ядерной проблематике. При этом он указал на приближение к границам Ирана американской "армады" во главе с авианосцем ВМС "Авраам Линкольн".
"Иран готов к диалогу, основанному на взаимном уважении и интересах. Но если его (Иран - ред.) будут принуждать, то он (Иран - ред.) будет защищаться и ответит так, как никогда раньше!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице миссии Ирана при ООН в социальной сети X.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определенного ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдет в будущем.
