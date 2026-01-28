Рейтинг@Mail.ru
Тегеран готов к диалогу с США, заявила миссия Ирана при ООН - РИА Новости, 28.01.2026
17:23 28.01.2026 (обновлено: 17:44 28.01.2026)
Тегеран готов к диалогу с США, заявила миссия Ирана при ООН
Тегеран готов к диалогу с США, заявила миссия Ирана при ООН - РИА Новости, 28.01.2026
Тегеран готов к диалогу с США, заявила миссия Ирана при ООН
Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, однако в случае давления со стороны США готов защищаться, следует из заявления представительства Ирана при ООН. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
оон
москва
дональд трамп
авраам линкольн
иран
сша
тегеран (город)
москва
в мире, иран, сша, тегеран (город), оон, москва, дональд трамп, авраам линкольн
В мире, Иран, США, Тегеран (город), ООН, Москва, Дональд Трамп, Авраам Линкольн
Тегеран готов к диалогу с США, заявила миссия Ирана при ООН

Миссия при ООН: Иран готов к диалогу с США, но при давления будет защищаться

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, однако в случае давления со стороны США готов защищаться, следует из заявления представительства Ирана при ООН.
Заявление было опубликовано в ответ на сообщение президента США Дональда Трампа в социальной сети X, в котором Трамп потребовал от Ирана сесть за стол переговоров и заключить новое соглашение по ядерной проблематике. При этом он указал на приближение к границам Ирана американской "армады" во главе с авианосцем ВМС "Авраам Линкольн".
"Иран готов к диалогу, основанному на взаимном уважении и интересах. Но если его (Иран - ред.) будут принуждать, то он (Иран - ред.) будет защищаться и ответит так, как никогда раньше!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице миссии Ирана при ООН в социальной сети X.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определенного ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдет в будущем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп пригрозил Ирану армадой кораблей
