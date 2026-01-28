Переговоры с США не снизят готовность Ирана к войне, заявил МИД страны

ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Если Тегеран и Вашингтон сядут за стол переговоров, это не заставит Иран понизить уровень своей готовности к потенциальной войне, заявил замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади.