Переговоры с США не снизят готовность Ирана к войне, заявил МИД страны - РИА Новости, 28.01.2026
15:09 28.01.2026
Переговоры с США не снизят готовность Ирана к войне, заявил МИД страны
Переговоры с США не снизят готовность Ирана к войне, заявил МИД страны
в мире
иран
сша
тегеран (город)
казем гариб-абади
дональд трамп
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), казем гариб-абади, дональд трамп
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Казем Гариб-Абади, Дональд Трамп
Переговоры с США не снизят готовность Ирана к войне, заявил МИД страны

МИД Ирана: участие в переговорах с США не означает снижение готовности к войне

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Если Тегеран и Вашингтон сядут за стол переговоров, это не заставит Иран понизить уровень своей готовности к потенциальной войне, заявил замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади.
"Если США будут участвовать в переговорах (с Ираном - ред.), это не значит, что Иран снизит свою готовность к войне", - сказал Гариб-Абади.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
26 января, 06:24
Замглавы внешнеполитического ведомства исламской республики напомнил, что летом 2025 года Вашингтон нанес удары по Ирану именно во время переговоров двух стран.
"Если США думают, что смогут добиться своего, оказывая (на Иран - ред.) давление стягиванием сил в регион (Ближнего Востока - ред.), они ошибаются", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Ранее Трамп поддержал протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАТегеран (город)Казем Гариб-АбадиДональд Трамп
 
 
