В МИД Ирана рассказали о приоритетах страны

ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Приоритетом для Тегерана сейчас являются не переговоры с Вашингтоном, а готовность на 200% защитить свою страну, заявил замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади.