14:46 28.01.2026 (обновлено: 14:50 28.01.2026)
В МИД Ирана рассказали о приоритетах страны
Приоритетом для Тегерана сейчас являются не переговоры с Вашингтоном, а готовность на 200% защитить свою страну, заявил замглавы МИД исламской республики по... РИА Новости, 28.01.2026
в мире, сша, тегеран (город), дональд трамп, казем гариб-абади, иран
В мире, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Казем Гариб-Абади, Иран
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Приоритетом для Тегерана сейчас являются не переговоры с Вашингтоном, а готовность на 200% защитить свою страну, заявил замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади.
"Переговоры (с США - ред.) - не наш приоритет, наш приоритет - 200%-ая готовность к защите государства", - сказал Гариб-Абади.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Ранее Трамп поддержал протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
