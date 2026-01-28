Иран пообещал ответить даже на ограниченный удар США

ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Иран ответит подобающим образом на удар США, даже если тот будет иметь ограниченный характер, заявил журналистам замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади.

Ранее Трамп поддержал протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.