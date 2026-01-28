Рейтинг@Mail.ru
Иран пообещал ответить даже на ограниченный удар США - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 28.01.2026 (обновлено: 14:56 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/iran-2070774946.html
Иран пообещал ответить даже на ограниченный удар США
Иран пообещал ответить даже на ограниченный удар США - РИА Новости, 28.01.2026
Иран пообещал ответить даже на ограниченный удар США
Иран ответит подобающим образом на удар США, даже если тот будет иметь ограниченный характер, заявил журналистам замглавы МИД исламской республики по... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:41:00+03:00
2026-01-28T14:56:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
https://ria.ru/20260127/tramp-2070442020.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Тегеран (город)
Иран пообещал ответить даже на ограниченный удар США

МИД Ирана: страна ответит подобающим образом даже на ограниченный удар США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Иран ответит подобающим образом на удар США, даже если тот будет иметь ограниченный характер, заявил журналистам замглавы МИД исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади.
"Иран ответит подобающим образом даже на ограниченный удар (со стороны США - ред.)", - сказал Гариб-Абади.
Замглавы внешнеполитического ведовства исламской республики отметил, что ответ Ирана даже на ограниченный удар необходим для того, чтобы сторона, совершающая атаку, не взяла привычку наносить удары каждые пару месяцев, видя, что Тегеран не отвечает на угрозы ограниченного характера.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
Вчера, 08:00
Ранее Трамп поддержал протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой
27 января, 00:19
 
В миреИранСШАТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала