Иран сейчас не ведет переговоров с США, заявил замглавы МИД Гариб-Абади - РИА Новости, 28.01.2026
14:41 28.01.2026
Иран сейчас не ведет переговоров с США, заявил замглавы МИД Гариб-Абади
в мире
иран
сша
тегеран (город)
казем гариб-абади
аббас аракчи
стив уиткофф
оон
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Казем Гариб-Абади, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, ООН
Иран сейчас не ведет переговоров с США, заявил замглавы МИД Гариб-Абади

Гариб-Абади: Иран сейчас не ведет переговоров с США, но канал для связи открыт

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 янв - РИА Новости. Тегеран в настоящий момент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном, но канал для посланий открыт, заявил замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади.
"Мы обмениваемся посланиями (с США - ред.), канал для посланий открыт. Посредники передают США, что (потенциальная - ред.) война нанесет (Штатам - ред.) большой ущерб, и отговаривают их от войны. На данный момент у нас нет никаких переговоров с США", - сказал Гариб-Абади.
Ранее посол и постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи в настоящее время обменивается посланиями со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, в самих посланиях обсуждаются различные вопросы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп пригрозил Ирану армадой кораблей
