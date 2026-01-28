https://ria.ru/20260128/iran-2070774538.html
Иран сейчас не ведет переговоров с США, заявил замглавы МИД Гариб-Абади
Иран сейчас не ведет переговоров с США, заявил замглавы МИД Гариб-Абади - РИА Новости, 28.01.2026
Иран сейчас не ведет переговоров с США, заявил замглавы МИД Гариб-Абади
Тегеран в настоящий момент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном, но канал для посланий открыт, заявил замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:41:00+03:00
2026-01-28T14:41:00+03:00
2026-01-28T14:41:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
казем гариб-абади
аббас аракчи
стив уиткофф
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024585387_0:104:2730:1641_1920x0_80_0_0_4a92368f0e9f5c558c5a96eedd0dc31e.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070670738.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024585387_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0e78be6a6d0942fffab9a5c7fab7312b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), казем гариб-абади, аббас аракчи, стив уиткофф, оон
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Казем Гариб-Абади, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, ООН
Иран сейчас не ведет переговоров с США, заявил замглавы МИД Гариб-Абади
Гариб-Абади: Иран сейчас не ведет переговоров с США, но канал для связи открыт