Глава МИД Ирана опроверг заявления об обмене посланиями с Уиткоффом

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления об обмене посланиями со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
Вчера, 02:24
"В последние дни никаких контактов между мной и господином Уиткоффом не состоялось. Мы также не запрашивали (американскую сторону – ред.) для проведения переговоров", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Ранее Трамп поддержал протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.