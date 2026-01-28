Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана опроверг заявления об обмене посланиями с Уиткоффом - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/iran-2070762234.html
Глава МИД Ирана опроверг заявления об обмене посланиями с Уиткоффом
Глава МИД Ирана опроверг заявления об обмене посланиями с Уиткоффом - РИА Новости, 28.01.2026
Глава МИД Ирана опроверг заявления об обмене посланиями с Уиткоффом
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления об обмене посланиями со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:51:00+03:00
2026-01-28T13:51:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070670738.html
https://ria.ru/20260126/iran-2070243412.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, женева (город), аббас аракчи, стив уиткофф, дональд трамп, оон
В мире, Иран, США, Женева (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ООН
Глава МИД Ирана опроверг заявления об обмене посланиями с Уиткоффом

Глава МИД Ирана Аракчи опроверг заявления об обмене посланиями с Уиткоффом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления об обмене посланиями со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
В понедельник посол и постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что Аракчи обменивается посланиями с Уиткоффом, сами послания включают темы различного характера.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп пригрозил Ирану армадой кораблей
Вчера, 02:24
"В последние дни никаких контактов между мной и господином Уиткоффом не состоялось. Мы также не запрашивали (американскую сторону – ред.) для проведения переговоров", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Ранее Трамп поддержал протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
26 января, 06:24
 
В миреИранСШАЖенева (город)Аббас АракчиСтив УиткоффДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала