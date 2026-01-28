В Ираке вспыхнули протесты против вмешательства США в дела страны

БАГДАД, 28 янв - РИА Новости. Акции протеста вспыхнули в Ираке против вмешательства США во внутренние дела страны из-за угроз президента США Дональда Трампа перестать оказывать помощь в случае избрания на пост премьера известного шиитского политика Нури аль-Малики, передает корреспондент РИА Новости.
По его наблюдению, десятки людей вышли с иракскими флагами на демонстрацию возле Висячего моста в центре Багдада, чтобы выступить против давления Трампа на депутатов иракского парламента и шиитские фракции, которые выдвинули главу коалиции "Государство закона", бывшего главу правительства Нури аль-Малики на пост премьера.
Демонстранты скандировали лозунги против американского вмешательства во внутренние дела Ирака. Сотрудники сил безопасности окружили место проведения демонстрации и пытались контролировать проход участников акции протеста, в результате чего между ними периодически возникали короткие стычки.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку прекращением американской помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру выдвинула самая крупная парламентская коалиция шиитских партий - Координационный совет. Однако аль-Малики назвал угрозы Трампа нарушением суверенитета Ирака и не стал отказываться от выдвижения его кандидатуры на пост премьера.
Аль-Малики был премьер-министром Ирака с 2006 по 2014 годы, когда террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) удалось захватить обширные территории в Ираке.
* Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ