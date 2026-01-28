В Ираке вспыхнули протесты против вмешательства США в дела страны

БАГДАД, 28 янв - РИА Новости. Акции протеста вспыхнули в Ираке против вмешательства США во внутренние дела страны из-за угроз президента США Дональда Трампа перестать оказывать помощь в случае избрания на пост премьера известного шиитского политика Нури аль-Малики, передает корреспондент РИА Новости.