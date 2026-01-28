Россияне в 2025 году впервые за семь лет взяли менее миллиона ипотек

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россияне по итогам прошлого года оформили лишь 996,06 тысячи ипотек - это стало наименьшим уровнем выдач с 2018 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Объединенного кредитного бюро и ЦБ.
"В течение 2025 года было выдано 996,06 тысячи кредитов на покупку жилья на 4,42 триллиона рублей, в среднем за месяц на 368,3 миллиарда рублей. По сравнению с результатами прошлого года количество выдач сократилось на 14%, объем – на 9%", - пишут в ОКБ.
Это минимальное количество выдач с 2018 года (более ранних аналогичных данных в открытом доступе нет), а по объему прошлый год показал наименьший результат с 2019 года. Тогда, по данным ЦБ, россияне оформили ипотек всего на 2,9 триллиона рублей.
"Прошлый год продемонстрировал последовательное восстановление ипотечного кредитования. После минимума января практически каждый месяц рынок хоть немного, но прибавлял", - прокомментировал генеральный директор Объединённого кредитного бюро Михаил Алексин.