Россияне в 2025 году впервые за семь лет взяли менее миллиона ипотек

"В течение 2025 года было выдано 996,06 тысячи кредитов на покупку жилья на 4,42 триллиона рублей, в среднем за месяц на 368,3 миллиарда рублей. По сравнению с результатами прошлого года количество выдач сократилось на 14%, объем – на 9%", - пишут в ОКБ.