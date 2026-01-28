Рейтинг@Mail.ru
Выдачи ипотеки в России в декабре 2025 года подскочили в 1,5 раза - РИА Новости, 28.01.2026
01:22 28.01.2026
Выдачи ипотеки в России в декабре 2025 года подскочили в 1,5 раза
Выдачи ипотеки в России в декабре 2025 года подскочили в 1,5 раза - РИА Новости, 28.01.2026
Выдачи ипотеки в России в декабре 2025 года подскочили в 1,5 раза
Российские банки в декабре выдали максимальное за 2025 год количество ипотечных кредитов - 162,81 тысячи, что в 1,5 раза больше уровня предыдущего месяца,... РИА Новости, 28.01.2026
Выдачи ипотеки в России в декабре 2025 года подскочили в 1,5 раза

РИА Новости: в декабре банки выдали максимальное количество ипотечных кредитов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские банки в декабре выдали максимальное за 2025 год количество ипотечных кредитов - 162,81 тысячи, что в 1,5 раза больше уровня предыдущего месяца, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"В декабре зафиксирован всплеск ипотечного кредитования. Банки выдали россиянам максимальное за 2025 год количество кредитов на покупку жилья – 162,81 тысячи штук. По сравнению с результатами ноября количество выдач выросло на 47%: в ноябре было выдано 110,53 тысячи кредитов", - отметили в ОКБ, добавив, что в годовом выражении выдачи подскочили в 2,5 раза.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ОП предложила увеличить выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям
Вчера, 18:07
Объем выданных ипотечных кредитов в декабре тоже стал максимальным за весь прошлый год, увеличившись также в 1,5 раза в месячном выражении - до 776,8 миллиарда рублей. В годовом исчислении объем кредитования вырос в 2,8 раза.
"В декабре новое жилье заняло 50% от общего количества и 61% от общего объема ипотечных кредитов (доля вторичного жилья составила 50% и 39% соответственно). Годом ранее доля первичного жилья занимала 53% от общего количества и 69% от общего объема ипотечного кредитования (доля вторички – 47% и 31%)", - говорится в релизе.
Также сообщается, что средний размер ссуды на покупку жилья в декабре достиг максимального уровня за всю историю ипотечного кредитования и составил 4,8 миллиона рублей. При этом средний размер ипотеки на покупку жилья в новостройке составил 5,7 миллиона рублей, на покупку вторички – 3,7 миллиона рублей.
Средний срок ипотеки в декабре вырос до максимальных в 2025 году 285 месяцев (23 года 9 месяцев), что стало вторым по величине значением за все время кредитования. Пиковое значение было зафиксировано в июне 2024 года, когда ипотеку выдавали в среднем на 292 месяца (24 года 4 месяца).
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в декабре составила 18,26%. При этом ПСК на покупку квартиры в новостройке была равна 18,10%, на покупку жилья на вторичном рынке – 19,52%, добавили в ОКБ.
ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Хуснуллин допустил снижение выдачи семейной ипотеки после 1 февраля
26 января, 15:16
 
