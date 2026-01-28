Рейтинг@Mail.ru
Иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D - РИА Новости, 28.01.2026
11:40 28.01.2026 (обновлено: 11:43 28.01.2026)
Иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D
Иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D - РИА Новости, 28.01.2026
Иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D
Иностранцев, приезжающих в Россию, в этом году начнут обследовать на гепатиты В, С и D, проект приказа проходит согласование с федеральными органами... РИА Новости, 28.01.2026
россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D

Иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D в 2026 году

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Иностранцев, приезжающих в Россию, в этом году начнут обследовать на гепатиты В, С и D, проект приказа проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти, сообщила заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Пакскина.
В ходе заседания Комитета по охране здоровья Госдумы она уточнила, что Минздрав РФ подготовил изменения в приказ министерства о медицинском освидетельствовании.
"Мы проект приказа подготовили, проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти. Роспотребнадзор нам согласовал. То есть мы, по большому счету, на финишной прямой. То есть мы включили как раз медицинское обследование иностранцев на гепатиты В и С, в том числе с дельта-агентом (гепатит D - ред.). Поэтому обследовать иностранцев мы будем с этого же года", - сказала Пакскина.
