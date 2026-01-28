https://ria.ru/20260128/inostrantsy-2070723586.html
Иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D
Иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D - РИА Новости, 28.01.2026
Иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D
Иностранцев, приезжающих в Россию, в этом году начнут обследовать на гепатиты В, С и D, проект приказа проходит согласование с федеральными органами... РИА Новости, 28.01.2026
россия
