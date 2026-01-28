Иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Иностранцев, приезжающих в Россию, в этом году начнут обследовать на гепатиты В, С и D, проект приказа проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти, сообщила заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Пакскина.