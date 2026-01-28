https://ria.ru/20260128/initsiativa-2070673696.html
Бойцы "Юга" перехватили инициативу в небе над Константиновкой
2026-01-28T03:19:00+03:00
2026-01-28T03:19:00+03:00
2026-01-28T03:19:00+03:00
константиновка
россия
донбасс
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Южная" перехватили инициативу в небе в районе Константиновки, за которую идут бои в Донбассе, заявил РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Бонд".
"Разработан комплекс мероприятий по господству в небе. Достигается это путем постоянного контроля с помощью разведывательных дронов, а также ударных БПЛА", - сказал "Бонд".
По его словам, российские военные используют также большое количество дронов на оптоволоконном кабеле, которые поражают прежде всего пункты управления, площадки взлета украинских БПЛА.
"Бонд" пояснил, что техника и гексокоптеры противника уничтожаются при помощи БПЛА еще на дальних подступах к городу.
В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
доложил президенту РФ Владимиру Путину
об освобождении Северска
, это позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки
, которая вместе с Дружковкой
, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР
.