Бойцы "Юга" перехватили инициативу в небе над Константиновкой

ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Южная" перехватили инициативу в небе в районе Константиновки, за которую идут бои в Донбассе, заявил РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Бонд".

"Разработан комплекс мероприятий по господству в небе. Достигается это путем постоянного контроля с помощью разведывательных дронов, а также ударных БПЛА", - сказал "Бонд".

По его словам, российские военные используют также большое количество дронов на оптоволоконном кабеле, которые поражают прежде всего пункты управления, площадки взлета украинских БПЛА.