Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК

НАЛЬЧИК, 28 янв - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции приговорил к 13 и 12 годам лишения свободы двух жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"Апелляционным определением суда Мухаммаду Тумгоеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом 700 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Ахмеду Сакалову назначено наказание - лишение свободы сроком на 13 лет со штрафом 700 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.