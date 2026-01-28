Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ingushetiya-2070863918.html
Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК
Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК - РИА Новости, 28.01.2026
Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК
Суд апелляционной инстанции приговорил к 13 и 12 годам лишения свободы двух жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке к диверсии на объекте... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T21:35:00+03:00
2026-01-28T21:35:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260127/podrostok-2070495968.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, россия
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия
Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК

Двух жителей Ингушетии осудили на 13 и 12 лет за подготовку к диверсии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 28 янв - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции приговорил к 13 и 12 годам лишения свободы двух жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
По данным следствия, мужчин признали виновными по статьям "Приготовление к диверсии, совершенное в составе организованной группы, сопряженное с посягательством на объект топливно-энергетического комплекса" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ.
"Апелляционным определением суда Мухаммаду Тумгоеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом 700 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Ахмеду Сакалову назначено наказание - лишение свободы сроком на 13 лет со штрафом 700 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Ранее объединенная пресс-служба судов региона сообщала, что в октябре 2025 года 28-летнего жителя Ингушетии Ахмеда Сакалова по этим же статьям приговорили к десяти годам в колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в диверсии
27 января, 11:17
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала