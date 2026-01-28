https://ria.ru/20260128/ingushetiya-2070863918.html
Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК
Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК
Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК
Суд апелляционной инстанции приговорил к 13 и 12 годам лишения свободы двух жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке к диверсии на объекте... РИА Новости, 28.01.2026
Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК
Двух жителей Ингушетии осудили на 13 и 12 лет за подготовку к диверсии
НАЛЬЧИК, 28 янв - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции приговорил к 13 и 12 годам лишения свободы двух жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
По данным следствия, мужчин признали виновными по статьям "Приготовление к диверсии, совершенное в составе организованной группы, сопряженное с посягательством на объект топливно-энергетического комплекса" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ
.
"Апелляционным определением суда Мухаммаду Тумгоеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом 700 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Ахмеду Сакалову назначено наказание - лишение свободы сроком на 13 лет со штрафом 700 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Ранее объединенная пресс-служба судов региона сообщала, что в октябре 2025 года 28-летнего жителя Ингушетии
Ахмеда Сакалова по этим же статьям приговорили к десяти годам в колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей.