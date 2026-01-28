Власти Ингушетии рассказали о женщине, получившей звание "Мать-героиня"

Президент России Владимир Путин и семья Дзахкиевых из Ингушетии на церемонии вручения орденов "Родительская слава" родителям многодетных семей. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Жительница Ингушетии Хадижат Дзахкиева, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитывает 10 детей, трое из них – школьники, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтруда региона.

"Многодетная мать Дзахкиева Хадижат Хамбертовна - домохозяйка, пенсионерка, проживает в селении Инарки Малгобекского района . В семье десять детей – восемь девочек и двое мальчиков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из дочерей работает воспитателем в детском саду, еще трое – домохозяйки и трое - студентки, младшая дочь Раяна и сыновья Абдуллах и Абдуррохман учатся в школе.

"Все дети хорошо воспитаны, с почетом и уважением относятся к старшим", - отметили в пресс-службе.