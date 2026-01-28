Рейтинг@Mail.ru
Власти Ингушетии рассказали о женщине, получившей звание "Мать-героиня"
18:36 28.01.2026 (обновлено: 18:44 28.01.2026)
Власти Ингушетии рассказали о женщине, получившей звание "Мать-героиня"
Власти Ингушетии рассказали о женщине, получившей звание "Мать-героиня"
2026-01-28T18:36:00+03:00
2026-01-28T18:44:00+03:00
общество
Власти Ингушетии рассказали о женщине, получившей звание "Мать-героиня"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и семья Дзахкиевых из Ингушетии на церемонии вручения орденов "Родительская слава" родителям многодетных семей
Президент России Владимир Путин и семья Дзахкиевых из Ингушетии на церемонии вручения орденов "Родительская слава" родителям многодетных семей. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Жительница Ингушетии Хадижат Дзахкиева, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитывает 10 детей, трое из них – школьники, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтруда региона.
В среду президент России Владимир Путин присвоил девяти россиянкам звание "Мать-героиня", среди них и Хадижат Дзахкиева из Ингушетии.
"Многодетная мать Дзахкиева Хадижат Хамбертовна - домохозяйка, пенсионерка, проживает в селении Инарки Малгобекского района. В семье десять детей – восемь девочек и двое мальчиков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одна из дочерей работает воспитателем в детском саду, еще трое – домохозяйки и трое - студентки, младшая дочь Раяна и сыновья Абдуллах и Абдуррохман учатся в школе.
"Все дети хорошо воспитаны, с почетом и уважением относятся к старшим", - отметили в пресс-службе.
Там также уточнили, что в 2016 году семья Дзахкиевых была награждена орденом "Родительская слава".
Республика ИнгушетияРоссияМалгобекский районВладимир ПутинОбщество
 
 
