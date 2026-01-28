https://ria.ru/20260128/ingushetija-2070840761.html
Власти Ингушетии рассказали о женщине, получившей звание "Мать-героиня"
Власти Ингушетии рассказали о женщине, получившей звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 28.01.2026
Власти Ингушетии рассказали о женщине, получившей звание "Мать-героиня"
Жительница Ингушетии Хадижат Дзахкиева, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитывает 10 детей, трое из них – школьники, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:36:00+03:00
2026-01-28T18:36:00+03:00
2026-01-28T18:44:00+03:00
республика ингушетия
россия
малгобекский район
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070839992_0:291:3076:2021_1920x0_80_0_0_c24252feba9e1854db4fcac19c32f3b1.jpg
https://ria.ru/20251022/zvanie-2049880993.html
республика ингушетия
россия
малгобекский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070839992_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7f1580cef7225cc56b132b85f7b0072e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, россия, малгобекский район, владимир путин, общество
Республика Ингушетия, Россия, Малгобекский район, Владимир Путин, Общество
Власти Ингушетии рассказали о женщине, получившей звание "Мать-героиня"
Получившая звание "Мать-героиня" жительница Ингушетии воспитывает 10 детей
НАЛЬЧИК, 28 янв – РИА Новости. Жительница Ингушетии Хадижат Дзахкиева, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитывает 10 детей, трое из них – школьники, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтруда региона.
В среду президент России Владимир Путин
присвоил девяти россиянкам звание "Мать-героиня", среди них и Хадижат Дзахкиева из Ингушетии
.
"Многодетная мать Дзахкиева Хадижат Хамбертовна - домохозяйка, пенсионерка, проживает в селении Инарки Малгобекского района
. В семье десять детей – восемь девочек и двое мальчиков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одна из дочерей работает воспитателем в детском саду, еще трое – домохозяйки и трое - студентки, младшая дочь Раяна и сыновья Абдуллах и Абдуррохман учатся в школе.
"Все дети хорошо воспитаны, с почетом и уважением относятся к старшим", - отметили в пресс-службе.
Там также уточнили, что в 2016 году семья Дзахкиевых была награждена орденом "Родительская слава".