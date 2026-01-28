В Госдуме рассказали о повышении выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"С февраля ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей ", — сказал он.

Депутат добавил, что выплаты ветеранам боевых действий вырастут до 4839 рублей, а участникам Великой Отечественной — до 6596 рублей.

Повышение коснется всех получателей, в том числе детей-инвалидов, отметил Нилов . Он напомнил, что перерасчет произведут автоматически, никаких заявлений подавать для этого не надо.

По словам парламентария, регулярная индексация социальных выплат — важный элемент государственной политики, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищенности наиболее уязвимых категорий населения.