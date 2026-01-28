https://ria.ru/20260128/indeksatsiya-2070704814.html
В Госдуме рассказали о повышении выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля
В Госдуме рассказали о повышении выплат инвалидам и ветеранам с 1 февраля
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"С февраля ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей ", — сказал он.
Депутат добавил, что выплаты ветеранам боевых действий вырастут до 4839 рублей, а участникам Великой Отечественной — до 6596 рублей.
Повышение коснется всех получателей, в том числе детей-инвалидов, отметил Нилов
. Он напомнил, что перерасчет произведут автоматически, никаких заявлений подавать для этого не надо.
По словам парламентария, регулярная индексация социальных выплат — важный элемент государственной политики, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищенности наиболее уязвимых категорий населения.
Как уточнял Минтруд, с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6 процента исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.