Рейтинг@Mail.ru
Индекс кофе с бутербродом в России в 2025 году резко замедлил рост - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/indeks-2070691871.html
Индекс кофе с бутербродом в России в 2025 году резко замедлил рост
Индекс кофе с бутербродом в России в 2025 году резко замедлил рост - РИА Новости, 28.01.2026
Индекс кофе с бутербродом в России в 2025 году резко замедлил рост
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в 2025 году резко замедлил рост,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T08:26:00+03:00
2026-01-28T08:26:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760950246_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_f39cc0ecce2a4d268fbec458bdacbcdb.jpg
https://ria.ru/20251128/kofe-2058227661.html
https://ria.ru/20250502/kofe-2014661566.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760950246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d12abd56e016570183f83e5b6703aa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Индекс кофе с бутербродом в России в 2025 году резко замедлил рост

Индекс кофе с бутербродом в России в 2025 году увеличился всего на 2,7 пункта

© Depositphotos.com / Haribol_108Бутерброд с плавленым сыром
Бутерброд с плавленым сыром - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Depositphotos.com / Haribol_108
Бутерброд с плавленым сыром . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в 2025 году резко замедлил рост, увеличившись всего на 2,7 пункта и составив во второй половине декабря 164,5 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
Эспрессо - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего
28 ноября 2025, 03:04
По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов было принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
За период с 16 по 31 декабря 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года средний чек вырос по кофе (на 12,3%, до 264 рублей), батону (на 10,6%, до 52 рублей), ветчине (на 10,5%, до 294 рублей) и сыру (на 5,1%, до 267 рублей). При этом снизился по огурцам (на 13,3%, до 208 рублей), сахару (на 4,3%, до 67 рублей) и сливочному маслу (на 2,1%, до 234 рублей).
Таким образом, за прошлый год "Бутербродекс" вырос на 2,7 пункта - до 164,5 пункта.
Рост оказался на порядок меньше, чем по итогам 2024 года, когда индекс подскочил на 21,8 пункта. Тогда средний чек во второй половине декабря увеличился по всем товарам корзины: по сливочному маслу - на 47,5% в годовом выражении, по огурцам - на 23,7%, по ветчине - на 23,1%, по батону - на 17,5%, по сыру - на 16,5%, по сахару - на 12,9%, по кофе - на 11,4%.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Исследование показало, как изменилась цена на зерновой кофе
2 мая 2025, 11:12
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала