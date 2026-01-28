Эпидемиолог оценил вероятность появления новых возбудителей гриппа

Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа в Казани. Архивное фото

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Появление новых возбудителей гриппа в РФ не ожидается, нет оснований полагать, что эпидситуация кардинально изменится, сообщил заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ранее газета " Московский комсомолец " писала, что в феврале эпидемиологи предрекают всплеск заболеваемости гриппом в России , а максимального значения число заболевших достигнет уже через несколько недель из-за погодных условий, представляющих идеальную для заражения и распространения вируса среду.

"На четвертой неделе 2026 года зафиксировано около 11 тысяч случаев заболевания - это примерно тот же уровень, который наблюдался в середине ноября 2025 года. В целом ситуация соответствует сезонному уровню заболеваемости и укладывается в средние многолетние показатели. Появление новых возбудителей, по текущим данным, не ожидается ни в мире, ни в России, поэтому оснований полагать, что эпидемиологическая ситуация кардинально изменится, нет", - рассказал Горелов журналистам.

Эксперт добавил, что в конце зимы традиционно наблюдается вторая волна гриппа. Это связано с тем, что к уже циркулирующим штаммам нередко присоединяется вирус гриппа типа B.