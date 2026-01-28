В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предотвратить заболевание гриппом и ОРВИ можно, если носить медицинскую маску, не касаться рта и глаз немытыми руками, а при возвращении домой промывать нос изотоническим раствором, рассказала РИА Новости доцент медицинских наук, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Респираторный этикет" имеет важное значение в сезон гриппа и ОРВИ. Старайтесь по возможности избегать мест массового скопления людей. Если это невозможно, используйте защитные медицинские маски везде, где существует потенциальная опасность заражения: в общественном транспорте, при посещении публичных мест и мероприятий и так далее", - сообщила Пшеничная

Она также рекомендовала мыть руки с мылом как можно чаще - в течение дня на работе, после посещения людных мест, поездки в общественном транспорте.

"Заведите привычку при возвращении домой промывать нос изотоническим раствором. Следите за руками - старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми и/или необработанными антисептиками руками. Человек неосознанно совершает такие прикосновения в среднем 23-25 раз в час", - добавила специалист.

Эксперт также посоветовала следить за чистотой гаджетов. Необходимо периодически протирать антисептиком телефоны, планшеты, смарт-часы и так далее.

"Соблюдайте респираторный этикет по отношению к окружающим людям: при кашле, чихании в публичном месте или общественном транспорте старайтесь отворачиваться от окружающих, прикрывать рот сгибом локтя или рукавом, пользоваться одноразовыми носовыми платками и так далее", - уточнила Пшеничная.