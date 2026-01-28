Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/gripp-2070667726.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 28.01.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
Предотвратить заболевание гриппом и ОРВИ можно, если носить медицинскую маску, не касаться рта и глаз немытыми руками, а при возвращении домой промывать нос... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T01:38:00+03:00
2026-01-28T01:38:00+03:00
общество
наталья пшеничная
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572194897_0:15:1501:859_1920x0_80_0_0_3401a4f26cd621356524e256c1ed50b9.jpg
https://ria.ru/20260125/rospotrebnadzor-2070205715.html
https://ria.ru/20260126/gripp-2070233965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572194897_168:0:1332:873_1920x0_80_0_0_915f019e5c04873902b516177e43767e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Наталья Пшеничная, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

РИА Новости: чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, нужно промывать нос раствором

© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Медицинские маски. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предотвратить заболевание гриппом и ОРВИ можно, если носить медицинскую маску, не касаться рта и глаз немытыми руками, а при возвращении домой промывать нос изотоническим раствором, рассказала РИА Новости доцент медицинских наук, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Респираторный этикет" имеет важное значение в сезон гриппа и ОРВИ. Старайтесь по возможности избегать мест массового скопления людей. Если это невозможно, используйте защитные медицинские маски везде, где существует потенциальная опасность заражения: в общественном транспорте, при посещении публичных мест и мероприятий и так далее", - сообщила Пшеничная.
Распространение вируса Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться вирусом Нипах
25 января, 19:18
Она также рекомендовала мыть руки с мылом как можно чаще - в течение дня на работе, после посещения людных мест, поездки в общественном транспорте.
"Заведите привычку при возвращении домой промывать нос изотоническим раствором. Следите за руками - старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми и/или необработанными антисептиками руками. Человек неосознанно совершает такие прикосновения в среднем 23-25 раз в час", - добавила специалист.
Эксперт также посоветовала следить за чистотой гаджетов. Необходимо периодически протирать антисептиком телефоны, планшеты, смарт-часы и так далее.
"Соблюдайте респираторный этикет по отношению к окружающим людям: при кашле, чихании в публичном месте или общественном транспорте старайтесь отворачиваться от окружающих, прикрывать рот сгибом локтя или рукавом, пользоваться одноразовыми носовыми платками и так далее", - уточнила Пшеничная.
Самое главное правило - оставаться дома в случае заболевания, подчеркнула специалист. При появлении любых симптомов ОРВИ она рекомендовала обращаться к врачу для своевременной и точной диагностики, которая позволит назначить адекватное и лечение и определить прогноз заболевания.
Женщина больная простудой - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Вирусолог рассказала, как отличить грипп от ОРВИ
26 января, 01:38
 
ОбществоНаталья ПшеничнаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала