В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предотвратить заболевание гриппом и ОРВИ можно, если носить медицинскую маску, не касаться рта и глаз немытыми руками, а при возвращении домой промывать нос изотоническим раствором, рассказала РИА Новости доцент медицинских наук, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Респираторный этикет" имеет важное значение в сезон гриппа и ОРВИ. Старайтесь по возможности избегать мест массового скопления людей. Если это невозможно, используйте защитные медицинские маски везде, где существует потенциальная опасность заражения: в общественном транспорте, при посещении публичных мест и мероприятий и так далее", - сообщила Пшеничная.
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться вирусом Нипах
25 января, 19:18
Она также рекомендовала мыть руки с мылом как можно чаще - в течение дня на работе, после посещения людных мест, поездки в общественном транспорте.
"Заведите привычку при возвращении домой промывать нос изотоническим раствором. Следите за руками - старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми и/или необработанными антисептиками руками. Человек неосознанно совершает такие прикосновения в среднем 23-25 раз в час", - добавила специалист.
Эксперт также посоветовала следить за чистотой гаджетов. Необходимо периодически протирать антисептиком телефоны, планшеты, смарт-часы и так далее.
"Соблюдайте респираторный этикет по отношению к окружающим людям: при кашле, чихании в публичном месте или общественном транспорте старайтесь отворачиваться от окружающих, прикрывать рот сгибом локтя или рукавом, пользоваться одноразовыми носовыми платками и так далее", - уточнила Пшеничная.
Самое главное правило - оставаться дома в случае заболевания, подчеркнула специалист. При появлении любых симптомов ОРВИ она рекомендовала обращаться к врачу для своевременной и точной диагностики, которая позволит назначить адекватное и лечение и определить прогноз заболевания.
Вирусолог рассказала, как отличить грипп от ОРВИ
26 января, 01:38