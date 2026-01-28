https://ria.ru/20260128/grenlandiya-2070703214.html
В Гренландии заявили о сближении с Данией из-за давления США
В Гренландии заявили о сближении с Данией из-за давления США - РИА Новости, 28.01.2026
В Гренландии заявили о сближении с Данией из-за давления США
Гренландия и Дания сближаются на фоне давления со стороны США и роста внешних угроз, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:06:00+03:00
2026-01-28T10:06:00+03:00
2026-01-28T10:09:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070152375_0:137:2288:1424_1920x0_80_0_0_fe8d108fb021a1c156e390d3e06ca2d0.jpg
https://ria.ru/20260126/grenlandiya-2070236976.html
https://ria.ru/20260122/tramp-2069414343.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070152375_207:0:2288:1561_1920x0_80_0_0_58e45d616cf06cbec41d4f07d75ad772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
В Гренландии заявили о сближении с Данией из-за давления США
Вице-спикер парламента Оттосен: Гренландия и Дания сближаются из-за давления США
БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия и Дания сближаются на фоне давления со стороны США и роста внешних угроз, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.
Организатор протеста против США
17 января в Гренландии
Ян Кёлер ранее заявил РИА Новости, что на фоне заявлений Вашингтона
гренландское общество сплачивается, а связи между островом и Данией
усиливаются.
"Мы уже 300 лет внутри рамок Дании, и очень хорошо иметь эту ситуацию. Это (ситуация с угрозами США – ред.) очень сложно, но мы сближаемся и стоим вместе в Гренландии. И я имею в виду, что гренландцы должны стоять вместе, и также с Данией и Европой", - сказал он.
По его словам, нынешняя ситуация заставляет Гренландию и Данию действовать более сплочённо, несмотря на сложные отношения с США. Он отметил, что у Гренландии остаётся дружба с Соединёнными Штатами, однако давление и угрозы пошлин создают дополнительное напряжение.
Оттосен добавил, что многие гренландцы опасаются возможного контроля со стороны США, но при этом стремятся сохранить партнёрские отношения и не допустить эскалации.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.