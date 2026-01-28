Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии заявили о сближении с Данией из-за давления США
10:06 28.01.2026 (обновлено: 10:09 28.01.2026)
В Гренландии заявили о сближении с Данией из-за давления США
В Гренландии заявили о сближении с Данией из-за давления США - РИА Новости, 28.01.2026
В Гренландии заявили о сближении с Данией из-за давления США
Гренландия и Дания сближаются на фоне давления со стороны США и роста внешних угроз, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
В Гренландии заявили о сближении с Данией из-за давления США

Вице-спикер парламента Оттосен: Гренландия и Дания сближаются из-за давления США

© РИА Новости / Юрий Апрелефф | Перейти в медиабанкЗдание парламента в столице Гренландии Нууке
Здание парламента в столице Гренландии Нууке - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Юрий Апрелефф
Перейти в медиабанк
Здание парламента в столице Гренландии Нууке. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия и Дания сближаются на фоне давления со стороны США и роста внешних угроз, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.
Организатор протеста против США 17 января в Гренландии Ян Кёлер ранее заявил РИА Новости, что на фоне заявлений Вашингтона гренландское общество сплачивается, а связи между островом и Данией усиливаются.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Крупная операция": в США подготовили планы по захвату Гренландии
26 января, 02:53
"Мы уже 300 лет внутри рамок Дании, и очень хорошо иметь эту ситуацию. Это (ситуация с угрозами США – ред.) очень сложно, но мы сближаемся и стоим вместе в Гренландии. И я имею в виду, что гренландцы должны стоять вместе, и также с Данией и Европой", - сказал он.
По его словам, нынешняя ситуация заставляет Гренландию и Данию действовать более сплочённо, несмотря на сложные отношения с США. Он отметил, что у Гренландии остаётся дружба с Соединёнными Штатами, однако давление и угрозы пошлин создают дополнительное напряжение.
Оттосен добавил, что многие гренландцы опасаются возможного контроля со стороны США, но при этом стремятся сохранить партнёрские отношения и не допустить эскалации.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
22 января, 08:00
 
