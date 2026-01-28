Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии ответили на заявления Трампа о покупке Гренландии
06:20 28.01.2026
В Гренландии ответили на заявления Трампа о покупке Гренландии
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
В Гренландии ответили на заявления Трампа о покупке Гренландии

РИА Новости: вице-спикер парламента Гренландии Оттосен отверг идею о продаже

БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия не продается, а любые попытки обсуждать ее переход под контроль США недопустимы, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен, комментируя заявления президента США Дональда Трампа.
"Я думаю, это не то, что он (президент США Дональд Трамп - ред.) должен делать сегодня по поводу Гренландии, потому что Гренландия не продается, и ситуация очень тяжелая для гренландцев и для датских граждан в Гренландии и в Королевстве Дании", - сказал он.
По его словам, давление со стороны США вызывает серьезное беспокойство среди жителей острова, многие из которых опасаются, что Гренландия может оказаться под внешним контролем. Он отметил, что, несмотря на дружеские отношения с США и наличие соглашения о свободной торговле, подобные заявления подрывают чувство безопасности.
Оттосен подчеркнул, что будущее Гренландии должно определяться исключительно самими гренландцами, а не внешними силами, и что любые решения должны учитывать интересы коренного населения.
Гренландия входит в состав Королевства Дания. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США, однако власти Дании и Гренландии отвергли такие предложения.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: Гренландии не представили ничего после слов Трампа о переговорах
27 января, 22:41
 
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
 
 
