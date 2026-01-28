В Гренландии поприветствовали усиление военного присутствия Дании

БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия приветствует возможное усиление военного присутствия Дании на острове на фоне роста геополитической напряженности и угроз со стороны США, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.
Ранее ряд европейских стран-членов НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии под командованием Дании для усиления военного присутствия в регионе.
"Я имею в виду, что они приветствуются в Гренландии по этому поводу. У нас есть Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, и весь-весь мир приходит, потому что ситуация очень сложная", - сказал он.
По его словам, усиление военного присутствия союзников связано с тем, что Гренландия имеет важное геополитическое значение, поскольку арктический лед тает и открываются новые морские пути. Он отметил, что датское правительство должно быть ближе к гренландским регионам и уделять больше внимания вопросам безопасности.
Оттосен добавил, что в условиях глобальной нестабильности и роста интереса к Арктике со стороны крупных держав Гренландия должна "стоять вместе" с Данией и союзниками по НАТО.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.