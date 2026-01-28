В Гренландии поприветствовали усиление военного присутствия Дании

По его словам, усиление военного присутствия союзников связано с тем, что Гренландия имеет важное геополитическое значение, поскольку арктический лед тает и открываются новые морские пути. Он отметил, что датское правительство должно быть ближе к гренландским регионам и уделять больше внимания вопросам безопасности.