Снижение ставки НДС произойдет в довольно короткие сроки, считает Аксаков - РИА Новости, 28.01.2026
15:58 28.01.2026
Снижение ставки НДС произойдет в довольно короткие сроки, считает Аксаков
Снижение ставки НДС произойдет в довольно короткие сроки, считает Аксаков
Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России произойдет в довольно короткие сроки, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий
2026-01-28T15:58:00+03:00
2026-01-28T15:58:00+03:00
экономика
россия
анатолий аксаков
владимир путин
госдума рф
россия
экономика, россия, анатолий аксаков, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Владимир Путин, Госдума РФ
Снижение ставки НДС произойдет в довольно короткие сроки, считает Аксаков

Аксаков уверен в скором снижении ставки НДС

Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России произойдет в довольно короткие сроки, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров. При этом президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что повышение НДС будет временной мерой.
"Судя по моим встречам с бизнесом, он (бизнес - ред.) понимает, что это решение вынужденное и это решение позволит нам решить социальные вопросы и вопросы обороноспособности и инвестиционного развития. Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС. Я уверен, что это произойдет в довольно короткий срок ", - сказал Аксаков в эфире "России 24".

Он также отметил, что сейчас главное - дать бизнесу возможность войти в новую систему налогообложения и адаптироваться к новым требованиям.
Сергей Миронов
Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары
25 января, 06:11
 
Экономика Россия Анатолий Аксаков Владимир Путин Госдума РФ
 
 
