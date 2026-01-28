https://ria.ru/20260128/gosduma-2070793705.html
Снижение ставки НДС произойдет в довольно короткие сроки, считает Аксаков
Снижение ставки НДС произойдет в довольно короткие сроки, считает Аксаков - РИА Новости, 28.01.2026
Снижение ставки НДС произойдет в довольно короткие сроки, считает Аксаков
Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России произойдет в довольно короткие сроки, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий
экономика
россия
анатолий аксаков
владимир путин
госдума рф
россия
Новости
ru-RU
Снижение ставки НДС произойдет в довольно короткие сроки, считает Аксаков
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России произойдет в довольно короткие сроки, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла до 22% с 20%, льготная ставка в 10% сохранена для всех социально значимых товаров. При этом президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что повышение НДС будет временной мерой.
"Судя по моим встречам с бизнесом, он (бизнес - ред.) понимает, что это решение вынужденное и это решение позволит нам решить социальные вопросы и вопросы обороноспособности и инвестиционного развития. Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС. Я уверен, что это произойдет в довольно короткий срок ", - сказал Аксаков в эфире "России 24".
Он также отметил, что сейчас главное - дать бизнесу возможность войти в новую систему налогообложения и адаптироваться к новым требованиям.